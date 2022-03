Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen gesucht nachdem Unfall-Verursacher flüchtete

Knau (ots)

Am Donnerstag gegen 22:10 Uhr meldete ein Zeugen einen Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Knau und Plothen. Laut seinen Angaben war ein Fahrzeug-Führer dort mit seinem BMW unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der unbeteiligte Zeuge teilte außerdem mit, dass der Fahrer nach dem Unfall den PKW verließ, jedoch nicht auf Ansprechen reagierte, da er dem ersten Eindruck nach unter Schock stand. Der Mann rannte plötzlich in ein angrenzendes Feld. Die eingesetzten Beamten suchten den Fahrer unter Einsatz des Fährtenhundes sowie des Hubschraubers mit Wärmebildkamera. Kameraden der Feuerwehr unterstützten ebenfalls bei der weiträumigen Absuche, die jedoch erfolglos bleib. Vom Fahrer gibt es bisher keine Spur. Die Suche bzw. Ermittlungen dauern weiterhin an. Leider gibt es keine Personenbeschreibung. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann von einem Fahrzeug-Führer als Anhalter mitgenommen wurde. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 zu melden.

