Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rückläufige Zahlen bei Corona-Demonstration

Schleiz (ots)

: Am Mittwochabend fand wiederholt eine nicht angemeldete Corona-Demonstration in Schleiz statt. Kurz vor 19 Uhr hatten sich bereits rund 100 Personen auf dem Vorplatz des Landratsamtes versammelt. Kurze Zeit später setzte sich der Aufzug, zwischenzeitlich aufgewachsen auf rund 260 Personen, fußläufig in Bewegung. Unter teilweise Nutzung der gesamten Fahrbahnbreite bewegte sich die Personengruppe von der Oschitzer Straße über die "Kaufhaus-Kreuzung", in Richtung Krankenhaus und wieder über die Bahnhofstraße in Richtung Nicolaiplatz zum Ausgangspunkt am Landratsamt zurück. Es wurden Plakate, Banner, Trillerpfeifen etc. mitgeführt. Gegen 20:20 Uhr wurde die Versammlung beendet, außer den Verkehrsbeeinträchtigungen kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell