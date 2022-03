Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Großflächige Graffiti-Schmierereien an öffentlichen Plätzen- Zeugen gesucht

Pößneck (ots)

Vermutlich zwischen Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag brachten bislang Unbekannte mehrere, teils großflächige, Graffiti-Schmierereien im Stadtgebiet Pößnecks an. Im Bereich der Alten Molkerei/ Tuchmacherstraße wurden insgesamt fünf Graffiti mit einer Größe von jeweils 40cm x 40cm aufgebracht, in der Breiten Straße/ Platz des Buches waren es zwei Graffiti mit einer Größe von jeweils 20cm x 20cm. Es wurden u.a. verfassungs- als auch polizeifeindliche Schriftzüge bzw. Symbole gesprüht, sodass Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Es wird daher u.a. aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen zu möglichen Tätern an die Polizei in Schleiz. Die Beseitigung der Schmierereien wurde städtischerseits in Auftrag gegeben.

