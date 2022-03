Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl von Roller gesucht

Pößneck (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen entwendeten Unbekannte einen Roller der Marke Kymco in Pößneck. Die Anzeigeerstatterin hatte den dunkelblauen Roller - mit Lenkradschloss gesichert- vor einer Hauswand im Bereich des Marienplatzes in Pößneck abgestellt und am heutigen Morgen den Verlust bemerkt. Hinweise zum Verbleib des Rollers (Anmerkung: Auffälligkeit ist eine angebrachte Anhängerkupplung) nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

