Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schmierereien von Schriftzügen und Symbolen verfassungswidriger Organisationen

Oppurg (ots)

Unbekannte beschmierten im Laufe des Dienstag einen Zettel mit Schriftzügen und Symbolen verfassungswidriger Organisationen und brachten diesen neben einem Plakat zum Thema "Ukraine-Krieg" im Hauptflur der Regelschule in der Hauptstraße in Oppurg an. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03672 417-1464 entgegen.

