Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Pößneck (ots)

Am Montag, dem 21.03.2022, kam es gegen 12:40 Uhr im Bereich der Dr.-Wilhelm-Külz Straße in Pößneck zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Den Aussagen des Geschädigten zufolge fuhr dieser zur besagten Zeit mit seinem Fahrrad die Dr.Wilhelm-Külz in Richtung Bahnhofstraße entlang, als plötzlich ein parkender PKW vom Fahrbahnrand anfuhr und vor dem Fahrradfahrer auf die Fahrbahn fuhr. Aufgrund einer Bremsung, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, geriet das Fahrrad außer Kontrolle, sodass der Fahrer zu Boden stürzte und sich dadurch verletzte. Auch eine Kollission konnte am Ende nicht vermieden werden, da der Radfahrer beim Sturz mit dem Arm auf die Heckbereich des PKW fiel. Es wird der Fahrer eines -vermutlich grauen- Kleinwagens gesucht. Zudem werden Zeugenhinweise an die Polizei in Schleiz dringend erbeten.

