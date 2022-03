Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein im Bereich der Kleingartenanlage "Am Steiger" geparkt abgestelltes Fahrzeug. Der betroffene PKW wurde im Bereich der Einfahrt rechtmäßig gegen 13 Uhr durch den Fahrer abgeparkt. Als der zwischenzeitlich Geschädigte gegen 16:15 Uhr zu seinem PKW zurück kehrte musste er feststellen, dass ein Unbekannter einen Unfall verursacht hatte und anschließend geflüchtet war. Der PKW wies eine Beschädigung am Kotflügel auf, weiterhin wurden Glassplitter vom vermeintlichen Unfallverursacher am Unfallort aufgefunden. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Saalfelder Polizei.

