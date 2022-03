Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an Hochstand: Ein Tatverdächtiger festgestellt

Pößneck (ots)

Ein Jäger stellte am Dienstagabend mehrere Personen fest, welche sich an einem Hochstand im Bereich Schweinitz zu schaffen machten. In einem Waldstück an einem Feldweg konnten aufgrund der Hinweise auch zwei Personen angetroffen werden, sodass insbesondere gegen einen 24-Jährigen aus Pößneck aufgrund des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt wird. Eine Tatbeteiligung eines 22-jährigen, ebenfalls am Tatort Anwesenden, wird gegenwärtig geprüft. Da sich der Hochstand unweit einer Bahnstrecke befindet wurde über die Bundespolizei eine Streckenwarnung für durchfahrende Züge heraus gegeben, welche nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder aufgehoben wurde. Ob das Duo möglicherweise auch für weitere Sachbeschädigungen an Hochständen bzw. Jagdkanzeln im Saale-Orla-Kreis verantwortlich ist wird ermittelt und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgestellt werden.

