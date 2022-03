Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kind auf Fahrbahn von PKW überrollt

Wurzbach (ots)

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich gestern kurz vor 17 Uhr in Wurzbach im Saale-Orla-Kreis. Nach bisherigem Ermittlungsstand spielte ein 7-jähriges Kind im Bereich einer - grundsätzlich kaum befahrenen - Ortsstraße und wurde durch einen PKW überfahren. Der 62-jährige Fahrer bog "An der Sormitz" nach rechts in Richtung "Mühlenweg" ab und übersah das auf der Fahrbahn befindliche Kind und überrollte es. Der Junge kam mit schwersten Verletzungen, so der gestrige Sachstand, per Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Neben einem Gutachter, Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren auch Seelsorger im Einsatz. Aufgrund des Einsatzes sowie der Bergungsmaßnahmen waren die betroffenen Straßen zeitweise bis gegen 20 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

