Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simson entwendet - Zeugen gesucht

Schleiz/ Burgk (ots)

Nur binnen weniger Minuten entwendeten bislang Unbekannte eine an der Eisbrücke in Schleiz/ Burgk abgestellte Simson. Die Eigentümerin hatte ihre weiße Simson auf dem Parkplatz an der Eisbrücke am Montag gegen 17:15 Uhr abgestellt und war zu einem kurzen Spaziergang aufgebrochen. Als sie rund 30 Minuten später wieder zurückkehrte, bemerkte sie den Verlust des Kleinkraftrades. Da sie sowohl Fahrzeugpapiere als auch den Helm bei sich hatte ist zu vermuten, dass der/die Unbekannte anschließend ohne Helm mit der Simson davon gefahren und aufgrund dessen aufgefallen sein könnte. Hinweise zur Tataufklärung bzw. zum Verbleib der Simson nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell