Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Traktor-Diebstahl und anschließendem Auffinden an anderer Örtlichkeit gesucht

Unterloquitz/ Etzelbach (ots)

Am Montagmorgen meldeten Mitarbeiter einer Baufirma den Diebstahl eines Traktos der Marke Claas von einer Baustelle im Bereich der Bundesstraße 85 zwischen Hockeroda und Unterloquitz. Der seit Freitagmittag verschlossen abgestellte Traktor mit angebrachter Frontladerschaufel wurde durch ein oder mehrere Unbekannte entwendet und war zunächst nicht auffindbar. Wenige Stunden nach Anzeigenaufnahme am Montag meldete jedoch ein Passant, dass er einen Traktor, offensichtlich versteckt in einem Gebüsch, im Bereich der Kiesgruben in Etzelbach festgestellt hatte. Die zum Fundort entsandten Beamten erkannten, dass es sich zweifelsfrei um dem aus Unterlouitz entwendeten Traktor handelte. Ermittlungen ergaben dann weiterhin, dass das besagte Gefährt bereits am Freitagnachmittag sowie am Samstag auf dem Gelände der ehemaligen Klinik in Etzelbach durch Zeugen gesehen wurde, sodass gegenwärtig von einer Entwendung am Freitagmittag aus Unterloquitz und einer anschließenden Nutzung am Freitag und Samstag in Etzelbach ausgegangen wird. Anschließend wurde die Maschine offensichtlich im Bereich der Kiesgruben versteckt. Daher werden dringend Zeugen gesucht, welche einerseits Angaben zur Diebstahlshandlung in Unterloquitz ab Freitagmittag machen können. Andererseits werden auch dringend Hinweise zu Feststellungen jeder Art im Tatzusammenhang aus Etzelbach und der nahen Umgebung erbeten. Bei dem betroffenen Traktor handelte es sich um ein grünes Gefährt der Marke Claas mit angebrachter Frontladerschaufel - nach Abschluss der Spurensicherung wurde dieser an die rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder Personen nehmen die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672-417 1464 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell