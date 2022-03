Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden mehrere Kuststoffpaletten von Fleischerei

Oberwellenborn (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Kunststoffpaletten vom Gelände einer Fleischerei Am Engerlein in Oberwellenborn. Nachdem der/ die Unbekannten sich widerrechtlich und gewaltsam Zutritt zum Gelände verschafften, wurden insgesamt 12 Kunststoffpaletten (Art und Größe ähnlich Europaletten) im Gesamtwert von mehr als 700 Euro entwendet. Für den Abtransport dürfte vermutlich mindestens ein Kleintransporter von Nöten gewesen sein. Die eingesetzten Beamten führten Ermittlungen sowie eine Spurensuche und -sicherung am Tatort durch. Zeugen, welche Hinweise zu Tätern oder einem möglichen Tatfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell