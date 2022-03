Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Rudolstadt (ots)

Am Montagvormittag wurde durch einen Auffahrunfall unter Beteiligung von drei PKW ein Fahrer leicht verletzt. Drei Verkehrsteilnehmer befuhren hintereinander die Anton-Sommer-Straße in Rudolstadt, als der Vorausfahrende verkehrsbedingt abbremste und schließlich anhielt. Der dahinterfahrende Fiat-Fahrer bremste sodann ebenfalls ab. Jedoch bemerkte der an dritter Position Fahrende die Situation zu spät und fuhr auf den vor ihm haltenden PKW auf. Der darin befindliche 40-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Durch die Kollission wurde auch der weitere, haltende PKW beschädigt, sodass schließlich Sachschaden an allen drei Fahrzeugen entstand. Gegen den 59-jährigen Unfallverursacher wird ermittelt.

