FW-EN: Wetter - Starkregenschauer sorgt für drei Einsätze am Sonntagabend

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Sonntagabend um 18:19 Uhr zu einem Einsatz in der Heilkenstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kam ihnen schon das Wasser fließend entgegen. In einem Baustellenbereich hatte sich der Schotter gelöst, welcher nun durch die Wassermassen einen guten Kilometer, die Heilkenstraße bergab verteilt wurde. Aufgrund der Schadensgröße wurde durch den Einsatzleiter direkt die Löscheinheit Volmarstein und der Einsatzführungsdienst nachalarmiert. Weiterhin wurden Vertreter vom Ordnungsamt, des Stadtbetriebes und der Baufirma angefordert. Durch den Stadtbetrieb und die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Straße mittels Radlader, Bagger und Kehrmaschine vom Schotter befreit. Durch die Baufirma wurde die Baustelle wieder ordnungsgemäß hergerichtet. Da weitere Schäden an der Fahrbahn nicht ausgeschlossen werden konnten, wurden die Anwohner durch die Polizei und die Feuerwehr aufgefordert, ihre Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. In Absprache mit dem Ordnungsamt und der Polizei wurde entschieden, die Fahrbahn bis mindestens Montagmorgen gesperrt zu lassen. Entsprechende Sperrbarken wurden durch den Stadtbetrieb aufgestellt. Nach Information der Baufirma war die Grube mit guten 125 Tonnen Schotter verfüllt, welche nun durch die Wassermengen auf der Fahrbahn verteilt worden sind. Nach den Aufräum- und Reinigungsarbeiten konnten sowohl die 35 Einsatzkräfte von der Feuerwehr als auch eine Vielzahl von Mitarbeitern des Stadtbetriebes und der Baufirma den Einsatz gegen Mitternacht zunächst beenden. Die Einsatzkräfte wurden während des kompletten Einsatzes durch mehrere Anwohner der Heilkenstraße mit Kaltgetränken und Kaffee versorgt. Da dieses nicht selbstverständlich ist, spricht der Einsatzleiter hierzu einen großen Dank aus.

Zwei weitere Einsätze wegen Starkregen fuhr die Löscheinheit Esborn. Sowohl auf der Esborner Straße als auch auf der Voßhöfener Straße waren Bäume umgestürzt. Die Hindernisse wurden mittels Kettensäge beseitigt und beiseite geräumt. Die Fahrbahnen wurden anschließend noch gereinigt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und beide Einsätze konnten jeweils nach einer halben Stunde beendet werden.

