LPI-SLF: Mehrere PKW auf Firmengelände durch offensichtliche Steinwürfe beschädigt

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots) - Am gestrigen Montagabend fanden im Zuständigkeitsbereich der LPI Saalfeld insgesamt neun Veranstaltungen mit Corona-Bezug unter Teilnahme von mehr als 1400 Personen statt. Die zumeist nicht angemeldeten Demonstrationen liefen ohne nennenswerte Vorkommnisse ab. In Saalfeld waren rund 500 Teilnehmer an einem Aufzug beteiligt, in Rudolstadt wurden 72 Personen gezählt. Im Saale-Orla-Kreis gab es in Bad ...

mehr