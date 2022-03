Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 150 Liter Diesel-Kraftstoff entwendet

Kaulsdorf (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Montagabend bis Dienstagmorgen rund 150 Liter Diesel-Kraftstoff aus einem geparkt abgestellten LKW in Kaulsdorf. Das teilweise mit Bauzäunen abgesicherte Gelände "Zur Oschütz" wurde offensichtlich durch den/die Unbekannten betreten und durch Entfernen des Tank-Stutzens am LKW gelang der Diebstahl von der Baustelle. Es entstand Entwendungsschaden von mehr als 300 Euro. Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweise an die Polizei in Saalfeld.

