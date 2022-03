Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 16-Jähriger nach Simson-Unfall schwer verletzt

Sonneberg (ots)

Nachdem er mit seinem Krad An der Müß in Sonneberg gestürzt war, wurde ein 16-Jähriger am gestrigen Nachmittag mit einem Hubschrauber verflogen. Der Simson-Fahrer war offensichtlich in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrszeichen, sodass er zu Fall kam. Mit schweren Verletzungen wurde der Fahrer anschließend verflogen, das Krad wurde geborgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell