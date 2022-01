Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Am frühen Donnerstagabend (20. Januar) wurde eine 20-jährige Fahrradfahrerin aus Hamm bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Alter Uentroper Weg / Marderweg leicht verletzt. Gegen 18.10 Uhr befuhr die junge Frau den Fahrradschutzstreifen des Alten Uentroper Weges in Richtung stadteinwärts, als es im Einmündungsbereich des Marderweges zum Zusammenstoß mit der 52-jährigen Fahrerin eines VW Tourans aus Hamm kam. Diese war gerade im Begriff, vom Marderweg nach rechts auf den Alten Uentroper Weg abzubiegen. Die Radlerin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. (es)

