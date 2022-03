LPI-SLF: Diesel-Diebstahl aus Arbeitsmaschine

Königsee (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es nach einem Verkehrsunfall in Königsee zu einer lautstarken Diskussion. Nämlich, so konnte schließlich später ermittelt werden, parkte ein 18-jähriger Fahrer den PKW seiner Mutter auf einem Parkplatz im Bereich der Gehrener Straße aus und touchierte dabei ein abgeparktes Fahrzeug. Vermutlich vor Schreck gab der junge Mann dann unkontrolliert Gas und krachte gegen eine ...

mehr