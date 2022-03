Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auf PKW aufgefahren - zwei Leichtverletzte

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Freitag gegen 12:00 Uhr befuhr eine 45-Jährige mit ihrem Audi die Bundesstraße 281 zwischen Lichte und Neuhaus am Rennweg. Sie übersah eine 56-jährige Skoda-Fahrerin, die verkehrsbedingt die Geschwindigkeit verringerte und fuhr in das Heck des Skoda. Beide Fahrerinnen verletzten sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Die Verursacherin kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Saalfeld. Die Fahrerin des Skoda wurde, ebenfalls zur Untersuchung, ins Krankenhaus nach Neuhaus eingeliefert. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Beim Unfall entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro an den beiden Fahrzeugen und rund 500 Euro an der Leitplanke. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. Gegen 13:35 Uhr war die Sperrung aufgehoben.

