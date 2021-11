Polizei Dortmund

POL-DO: Reifenstecher in Dortmund-Wickede festgenommen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1199

Polizeibeamte haben einen Mann festgenommen, der zuvor auf dem Wickeder Hellweg Reifen zerstochen hatte.

Gegen 2.50 Uhr am Samstagmorgen (6.11.) meldete sich ein Zeuge über den polizeilichen Notruf. Ein Mann habe gerade an zwei Autos im Bereich Wickeder Hellweg 94 die Reifen zerstochen. Bei Eintreffen der Beamten war der Reifenstecher bereits in Richtung Asseln geflüchtet. Weit kam er nicht, Polizisten stellten ihn am Wickeder Hellweg / Eichwaldstraße. Er hielt das Messer weiter in der Hand und wurde von den Beamten mit gezogener Schusswaffe aufgefordert, es fallen zu lassen. Daraufhin ließ er das Messer fallen und flüchtete. Die erneute Flucht war nur von kurzer Dauer, die Beamten nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen kurze Zeit später fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen zu seiner Identität sowie zu weiteren beschädigten Autos dauern an.

