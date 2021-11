Polizei Dortmund

POL-DO: Einladung zur Einweihungsfeier in Eving: Neubau und Modernisierung an der Deutschen Straße sind abgeschlossen

Dortmund (ots)

Eingerichtet wurde die Baustelle im Umfeld der ehemaligen Zeche Minister Stein im Januar 2018. Es folgte das Richtfest im August desselben Jahres. Und nun sind die Arbeiten endlich abgeschlossen. Die Polizei Dortmund freut sich daher, am kommenden Mittwoch (10. November) zur Einweihungsfeier der Liegenschaft in Dortmund-Eving an der Deutschen Straße einladen zu können. Entstanden ist hier neben modernisierten Räumlichkeiten der Wache Eving jede Menge Platz, um die Beamtinnen und Beamten der 3. Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) und ihrer Führungsstelle - sowie ihre Fahrzeuge und Ausrüstung - unterzubringen.

Zur Feierlichkeit erwartet der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange neben vielen anderen Gästen besonders den Innenminister des Landes NRW, Herbert Reul, den Rechts- und Ordnungsdezernenten der Stadt Dortmund, Norbert Dahmen, sowie den Evinger Bezirksbürgermeister Oliver Stens.

Wir laden auch Medienschaffende herzlich ein an der Einweihungsfeier teilzunehmen:

am Mittwoch, 10.11.2021, um 12 Uhr

an der Deutschen Straße 23

Wichtig:

Eine Anmeldung zu diesem Termin ist vorab zwingend notwendig. Bitte teilen Sie uns bei Interesse per E-Mail an pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de oder unter den üblichen telefonischen Erreichbarkeiten mit, wenn Sie kommen möchten. Die Teilnahme ist zudem nur unter Einhaltung der 3G-Regeln möglich - bringen Sie daher bitte den Nachweis mit, dass Sie geimpft, genesen oder getestet sind.

