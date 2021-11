Polizei Dortmund

POL-DO: Schwere Brandstiftung in Kirchlinde: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1193

Am 3. November 2021 kam es in Dortmund-Kirchlinde zu einem Wohnungsbrand. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest und sucht weitere Zeugen.

Um 15.40 Uhr brannte es in einer Wohnung in der Straße Elsborn in Dortmund-Kirchlinde. Brandherd war nach ersten Erkenntnissen ein Sofa im Wohnzimmer. Im Rahmen der Ermittlungen konnte im Nachgang der Wohnungsinhaber als Tatverdächtiger festgenommen werden. Es handelt sich um einen 18-jährigen Dortmunder. Das Amtsgericht Dortmund ordnete heute die Untersuchungshaft an.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Wohnung war komplett verrußt und durch das Feuer stark beschädigt.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Insbesondere geht es um Personen und Fahrzeuge, die sich unmittelbar vor dem Brand in Tatortnähe aufgehalten haben. Eventuell soll ein grauer Mercedes E-Klasse mit dem Feuer in Verbindung stehen.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

