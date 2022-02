Polizei Mettmann

POL-ME: Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall - Ratingen - 2202066

Mettmann (ots)

Am Dienstag (15. Februar 2022) kam es auf dem Kahlenbergsweg in Ratingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 84 Jahre alte Autofahrerin aus Ratingen schwer verletzt. Der andere Unfallbeteiligte, ein 33-jähriger Autofahrer aus Heiligenhaus wurde ebenso wie dessen 5-jährige Tochter nur leicht verletzt.

Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 12:40 Uhr war der 33-Jährige mit seiner Tochter in seinem VW Touareg über den Kahlenbergsweg in Richtung Kölner Straße. Zur gleichen Zeit kam ihm eine 84-jährige Ratingerin in ihrem VW Passat entgegen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache stießen die beiden Fahrzeuge unterhalb der Autobahnbrücke auf Höhe der Hausnummer 3 zusammen, wobei nicht nur beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden, sondern auch die 84-jährige Ratingerin schwer verletzt wurde. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gefahren werden, wo sie zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen wurde. Der 33-jährige Heiligenhauser wurde ebenso wie seine Tochter glücklicherweise nur leicht verletzt. Die beiden wurden jedoch ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf eine Summe von über 20.000 Euro.

Da der genaue Unfallhergang bislang nicht geklärt ist und es dazu unterschiedliche Aussagen der Beteiligten gibt, bittet die Polizei um Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich für die weitere Klärung des Unfallhergangs mit der Polizei in Ratingen unter der Rufnummer 02102 9981-6210 in Verbindung zu setzen.

