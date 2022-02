Polizei Mettmann

POL-ME: Böller in Schultoilette gezündet - die Polizei ermittelt - Velbert - 2202065

Mettmann (ots)

Unbekannte haben am Dienstagmorgen (15. Februar 2022) einen Böller in einer Schultoilette eines Berufskollegs an der Langenberger Straße in Velbert gezündet. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 08:55 Uhr zündeten mindestens zwei bisher unbekannte Täter einen Knallkörper in der Herrentoilette einer Berufsschule an der Langenberger Straße in Velbert. Durch die Detonation wurden mehrere Fliesen beschädigt.

Die Täter flüchteten anschließend unerkannt. Nach Angaben eines 53-Jährigen Zeugen könnte es sich hierbei um zwei Männer handeln, welche nach der Tat in Richtung eines angrenzenden Waldstücks liefen. Einer soll eine weißblaue Jacke mit einem auffälligen Zickzack-Muster auf dem Rücken getragen haben.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro und hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

