Polizei Mettmann

POL-ME: Der LKW war nicht nur ein klein wenig überladen! - Ratingen - 2202064

Mettmann (ots)

Am Dienstagmorgen des 15.02.2022, gegen 08.20 Uhr, befand sich ein Kradfahrer vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann auf Streifenfahrt im Raum Ratingen. Dabei beobachtete der Verkehrsexperte auf dem Maubeuger Ring in Ratingen-Mitte einen Lastkraftwagen der Marke MAN in Höhe der Einmündung Hochstraße. Nach Einschätzung des erfahrenen Beamten war der 7,5-Tonner bereits auf den ersten Blick deutlich überladen.

Daraufhin wurden der MAN und sein 63-jähriger Fahrer bei nächster Gelegenheit angehalten und kontrolliert, anschließend eine Wägung des Fahrzeugs auf einer geeichten Waage veranlasst. Hierbei bestätigte sich die Einschätzung des Polizeikradfahrers sehr eindeutig. Statt des laut Kfz-Zulassung des LKW zulässigen Höchstgewichts von 7.490 Kilogramm, brachte der mit Erdreich beladene offene Kipper stolze 10.500 Kilogramm Gesamtgewicht auf die Waage. Nach Abzug sämtlicher Toleranzen und Abzüge zu Gunsten den Betroffenen ergibt sich hieraus eine vorwerfbare Überladung von 2.970 Kilogramm oder 39,6 Prozent. Zur besseren Veranschaulichung dieser Überladung sei angemerkt, dass dieses Gewicht dem von zwei üblichen Mittelklassewagen entspricht.

Selbstverständlich wurde dem 63-jährigen LKW-Fahrer darauf eine Weiterfahrt mit dem massiv überladenen LKW sofort untersagt. Nach erfolgter Anzeigenerstattung erwarten ihn nun nach dem Regelsatz des Bußgeldkatalogs ein Bußgeld in Höhe von 235,- Euro sowie ein Punkt in der Flensburger Zentraldatei.

