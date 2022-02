POL-ME: Defekter Wäschetrockner löst Wohnungsbrand aus - Ratingen - 2202063

Polizei Mettmann

Defekter Wäschetrockner löst Wohnungsbrand aus - Ratingen

Mettmann (ots)

Am Montagabend (14. Februar 2022) löste ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner einen Wohnungsbrand in einer Wohnung an der Straße Am Sandbach in Ratingen aus. Glücklicherweise wurde durch den Brand keine Person verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 19:10 Uhr meldeten Anwohner einer Notunterkunft an der Straße Am Sandbach in Ratingen-West einen Wohnungsbrand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten bei ihrem Eintreffen eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss fest und begannen unverzüglich mit den Löscharbeiten. Die 35-jährige Wohnungsinhaberin befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in ihrer Wohnung.

Trotz eines schnellen Eingreifens konnte nicht verhindert werden, dass die Wohnung durch den Brand so stark beschädigt wurde, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Glücklicherweise kam es zu keinem Personenschaden. Ein Gebäudeschaden entstand ebenfalls nicht.

Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass ein technischer Defekt eines Wäschetrockners den Brand ausgelöst hat. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

