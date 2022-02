Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall

Leutenberg / Hockeroda (ots)

Von Leutenberg kommend befuhr am Freitag gegen 17 Uhr eine 18-jährige die B90 in Richtung Hockeroda. Im Ausgang einer Rechtskurve kommt sie nach einem Überholvorgang nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit der Leitplanke. In der weiteren Folge kommt der Skoda auf die richtige Fahrspur zurück und nach etwa 100 m im rechten Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt, die 17-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Für die Bergung wurde die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt.

