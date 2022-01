Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Menschen in Nordthüringen auf der Straße, nur eine Versammlung angemeldet

Greußen, Bad Langensalza, Sondershausen, Effelder (ots)

In Nordthüringen protestierten am Wochenende wieder Menschen gegen die Coronamaßnahmen. So trafen sich am Samstag 100 Menschen, in Effelder 55 Menschen zu nicht angemeldeten Versammlungen. Die Teilnehmer trugen keinen Mund, Nasenschutz und hielten die Abstände nur teilweise ein. Anders am Sonntag in Bad Langensalza. Dort demonstrierten 70 Menschen auf einer angemeldeten und genehmigten Kundgebung. Die Teilnehmer hielten sich an alle Vorschriften. Es kam zu keinerlei Störungen. In Greußen waren 104 Menschen auf der Straße und äußerten ihre Meinung auf einer nicht angemeldeten Versammlung. Sie ignorierten die derzeit vorgeschriebenen Regeln, trugen keinen Mund, Nasenschutz und hielten sich nicht an die Abstände

