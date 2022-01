Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Witterungsbedingte Unfälle im Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald

Anklam (ots)

Aufgrund schwerer Sturmböen sind heute (Stand: 17.01.2022, 13:10 Uhr) Polizei- und Rettungskräfte vermehrt zu Einsätzen gerufen worden. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind in den meisten Fällen Bäume auf die Straßen und Wege gestürzt oder drohten umzustürzen. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren, der Straßenmeistereien und der Polizei sind den eingehenden Meldungen schnellstmöglich nachgegangen, haben gemeinsam Maßnahmen getroffen, Unfallstellen abgesichert, Gefahren beseitigt und herabgefallene Äste sowie umgestürzte Bäume von der Fahrbahn geräumt, sodass der Verkehrsfluss wiederhergestellt werden konnte.

Insgesamt sind der Einsatzleitstelle Neubrandenburg sowie den Polizeidienststellen 17 polizeirelevante Ereignisse im Landkreis Vorpommern-Greifswald gemeldet worden. Die meisten Einsätze (14) erfolgten auf Grund von Bäumen oder Ästen, die auf die Fahrbahn gestürzt waren.

In einem Fall ist auf der L266 auf Usedom, zwischen Schmollensee und Bansin, eine Fichte auf die Straße gestürzt und traf einen fahrenden PKW VW up! im Frontbereich. Die 53-jährige deutsche Fahrerin blieb unverletzt, musste aber auf Grund eines Schocks durch Rettungskräfte behandelt werden und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus nach Wolgast gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bansin und Heringsdorf haben die Fahrbahn vom umgefallenen Baum beräumt, dafür war die L266 für ca. 30 Minuten voll gesperrt.

In einem anderen Fall auf der L26 zwischen Katzow und Pritzier bohrte sich ein auf der Straße liegender Ast seitlich in den Kotflügel eines PKW Toyota Yaris, als die 25-jährige deutsche Fahrerin versuchte, diesen zu umfahren. Die Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt, am Fahrzeug entstand jedoch ein Schaden von ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell