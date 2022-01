Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl von Kupferkabeln in Peenemünde

Peenemünde (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag (14.01.2022) zu Samstag (15.01.2022) in der Nähe des Hafens in Peenemünde etwa 40 Rollen mit Kupferkabeln gestohlen. Das Material wurde dort zum Aufbau einer Solar- bzw. Photovoltaikanlage gelagert. Der Schaden wird auf über 16.000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und war zur Spurensicherung im Einsatz.

Hinweise zu dieser Straftat nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 279-224 und die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

