Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf der B 248

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B 248 / K 616, kurz vor Echte in Höhe der Abzweigung Richtung Dögerode, 31.01.2022, 12:15 Uhr

Zur angegebenen Unfallzeit befuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer die B 248 in Richtung Seesen und touchierte in Höhe der Abzweigung Richtung Dögerode den Pkw der Geschädigten am linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Durch den Zusammenstoß ist das Spiegelglas an dem schwarzen VW Golf der Geschädigten beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 EUR. Bei dem Pkw des Verursachers habe es sich um einen grauen VW Golf gehandelt. Gegen ihn wurden Ermittlungen hinsichtlich eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382-919-200) zu melden. (Ge)

