Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Raub auf Tankstelle

Edenkoben (ots)

An Heiligabend, Freitag den 24.12.2021, betrat gegen 19:05 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Staatsstraße in Edenkoben. Er erbeutete unter Vorhalt eines Messers einen Bargeldbetrag in niedriger dreistelliger Höhe. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Maikammer. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zur Ergreifung des Täters. Die männliche Person wird wie folgt beschrieben: ca. 20-30 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, sprach pfälzischen Dialekt, trug dunkle Kleidung und eine Mund-Nasen-Maske.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell