Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Randalierer

Edenkoben (ots)

Eine leichtverletzte Person und eine zerbrochene Fensterscheibe sind das Ergebnis von zunächst verbalen Streitigkeiten am Abend des 25.12.21. Demnach wurde die Polizeiinspektion Edenkoben um 22:30 Uhr über eine randalierende Person im Hof eines Mehrfamilienhauses informiert. Die eingesetzten Beamten konnten anschließend einen 47-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben in besagtem Hof antreffen. Es ergab sich, dass der Mann zuvor von einem 32-jährigen Anwohner ins Haus gelassen werden wollte. Der Anwohner lehnte das jedoch ab und schloss sein Fenster samt Rollladen. Daraufhin warf der Randalierer mehrere Gegenstände gegen den geschlossenen Rollladen, wodurch die Fensterscheibe dahinter zu Bruch ging. Der 32-Jährige wurde hierbei durch Glassplitter an der Hand verletzt. Ein Atemalkoholtest beim 47-Jährigen ergab 2,29 Promille. Der Mann wurde anschließend in die Obhut seiner Lebensgefährtin übergeben. Da der Randalierer den Anwohner zuvor auch noch beleidigt hatte, wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

