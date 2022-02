Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneut Versammlungen mit Corona-Bezug

Northeim (ots)

Landkreis Northeim, Montag, 31.01.2022, 17.00 Uhr bis 19.30 Uhr

Northeim (Koc) - Vier Versammlungen nicht angemeldet - Vereinzelte Gegenversammlungen.

Am Montag kam es im Landkreis Northeim zu insgesamt vier Versammlungen, welche sich thematisch gegen die Corona Maßnahmen richteten.

In Northeim nahmen an einer nicht angemeldeten Versammlung in der Spitze bis zu 160 Personen teil. Gegenüber der Polizei gab sich kein*e Versammlungsleiter*in zu erkennen. Daher wurden die Teilnehmenden durch Lautsprecherdurchsagen der Polizei auf die Abstandsregeln und die FFP2-Maskentragepflicht hingewiesen. Der überwiegende Teil der Versammlungsteilnehmer*innen hielt sich an die Beschränkungen. Zu Beginn der Versammlung kam es lediglich zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Corona-Maßnahmenkritiker*innen und den Teilnehmenden der Versammlung des DGB auf dem Marktplatz. Zu Straftaten ist es in diesem Zusammenhang nicht gekommen. Die Versammlung bewegte sich durch verschiedene Straße der Northeimer Innenstadt und endete wieder auf dem Marktplatz. Vereinzelt wurden sog. Gefährderansprachen durchgeführt, die angesprochenen Versammlungsteilnehmer*innen kamen den Aufforderungen der Polizei schließlich nach und setzten ihre Masken auf. Bei der Versammlung der Corona-Maßnahmengegner wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den vermeintlichen Versammlungsleiter eingeleitet, zudem wurde ein Platzverweis erteilt und knapp 60 Gefährderansprachen durchgeführt.

In Northeim kam es zudem zu zwei ordnungsgemäß angemeldeten Gegenversammlungen. Eine stationäre Kundgebung, wozu der DGB aufgerufen hat, fand mit circa 60 Personen in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.20 Uhr ebenfalls auf dem Marktplatz statt. Die zweite stationäre Kundgebung wurde mit 30 Teilnehmer*innen am Entenmarkt abgehalten.

Auch in Uslar kamen circa 50 Corona-Maßnahmenkritiker*innen zu einer nicht angemeldeten Versammlung zusammen. Nach Ansprache durch die Polizei gab sich auch hier kein*e Versammlungsleiter*in zu erkennen, auf die Abstandsregeln und die FFP2-Maskentragepflicht wurde seitens der Polizei hingewiesen. Die Auflagen wurden weitestgehend eingehalten, nach zielgerichteten Ansprachen kamen auch die restlichen Versammlungsteilnehmer*innen den Aufforderungen nach. Zudem fand eine Gegenversammlung mit zehn Teilnehmenden vor dem Rathaus statt. Beide Versammlungen in Uslar verliefen friedlich und ohne sonstige Störungen.

In Bad Gandersheim kam es zu einer nicht angemeldeten Versammlung mit bis zu 25 Personen. Nach Ansprache der Polizei bezüglich der Abstandsregeln und der FFP2-Maskentragepflicht bewegte sich die Versammlung durch die Innenstadt von Bad Gandersheim. Auch diese Versammlung verlief störungsfrei.

Eine weitere nicht angemeldete Versammlung fand in Hardegsen mit circa 60 Teilnehmenden statt. Die Abstandsregeln und die Maskentragpflicht wurden durch die Teilnehmenden beachtet. Die Versammlung verlief friedlich und ohne sonstige Störungen.

Die Kräfte der Polizeiinspektion Northeim wurden bei den oben genannten Versammlungslagen durch Kräfte der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen sowie die Diensthundeführer aus Göttingen unterstützt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell