Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Durch unbekannten Mann bedroht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Fronhof, Samstag, 29.01.22, 08.15 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Samstag, 29.01.22, gegen 08.15 Uhr wurde im Bereich des Fronhofs, in Bad Gandersheim ein 50-jähriger Seesener, der in einem ortsansässigen Geschäft arbeitet, von einem bislang unbekannten Mann bedroht. Der Unbekannte lauerte dem 50-jährigen offensichtlich bereits beim Abstellen seines Pkw auf und ging auf diesen zu. Hierbei redete der Unbekannte in bedrohlicher Weise, auf das Opfer ein. Als der 50-jährge später nochmals zu seinem Pkw ging, erschien die unbekannte Person erneut und bedrohte diesen wiederum mit Worten. Als das Opfer aufgrund der bedrohlichen Situation in seinen Pkw stieg, schlug der Unbekannte gegen die Heckscheibe und die Außenspiegel des Pkw. Danach entfernte er sich von der Örtlichkeit. Der Tatverdächtige kann durch das Opfer wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 60 Jahre - graue Haare - bekleidet mit blauer Hose, blauem Parka und Umhängetasche

Zeugen, die den Vorfall beobachtete haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell