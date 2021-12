Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Ohne Kennzeichen aufgefallen

Eine Streife der Polizeiinspektion Edenkoben bemerkte heute Mittag (01.12.2021) gegen 12 Uhr in der Luitpoldstraße in Edenkoben einen Transporter, an welchem das hintere Kennzeichen fehlte. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass auch kein vorderes Kennzeichen angebracht war. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug bereits im März 2021 außer Betrieb gesetzt wurde und somit nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden darf. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Sohn des Halters wurde verständigt und kümmerte sich um das Abschleppen des Transporters. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

