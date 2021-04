Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradkontrollen in Vogelsberg und Rhön

Osthessen (ots)

Osthessen - Spätestens mit den nun stetig ansteigenden Temperaturen beginnt auch die Motorradsaison in Osthessen. Um für die Sicherheit der Bikerinnen und Biker und aller anderen Verkehrsteilnehmer zu sorgen, führten spezialisierte Kolleginnen und Kollegen der osthessischen Polizei am letzten Sonntag (25.04.) im Vogelsbergkreis und der Rhön entsprechende Verkehrskontrollen durch.

Bei Sonnenschein achteten die Beamten in der Rhön an zwei Örtlichkeiten - im Bereich des Grabenhöfchens und eines Tanner Ortsteils - auf technische Veränderungen an Motorrädern, die Schutzkleidung der Fahrerinnen und Fahrer und führten informative Gespräche mit den Bikerinnen und Bikern. Lediglich an drei von 76 kontrollierten Zweirädern mussten vor der Weiterfahrt Mängel beseitigt werden. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden auf kleinere Mängel an ihren Fahrzeugen hingewiesen und aufgefordert ihre Maschinen fristgerecht in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.

Neben stationären Kontrollen setzt die Polizei auch auf den Einsatz von zivilen Motorrädern mit Videotechnik

Auch im Vogelsberg war die Polizei am Wochenende präsent. An stationären Messstellen und mit zivilen Motorrädern - die über eine entsprechende Videotechnik zur Geschwindigkeitsmessung verfügen - wurden auf den bekannten Motorradstrecken im südlichen Vogelsbergkreis Kontrollen durchgeführt.

Insgesamt 95 Motorräder prüften die Beamtinnen und Beamten auf ihren technischen Zustand. An 16 Maschinen stellten sie Mängel fest, die Anzeigen zur Folge hatten. Außerdem führten technische Veränderungen an einigen Motorrädern im Bereich des Hoherodskopfs zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Insbesondere traf es einige Chopperfahrerinnen und -fahrer, die für Umbauten an Fußrasten und an Bremsarmaturen keine Gutachten vorlegen konnten. Aber auch einige Autofahrerinnen und -fahrer gerieten in den Fokus der Kontrollierenden. Im Bereich von Eschenrod wurden neun geringfügige Verstöße wegen zu hohen Geschwindigkeiten festgestellt. Acht der Überschreitungen begingen Autofahrerinnen und -fahrer, während sich nur ein Motorradfahrer nicht an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung hielt.

An den Kontrollorten, welche teilweise durch Familien beim Spaziergang passiert wurden, konnten Blaulicht, Polizeimotorräder und echte Polizisten auch das ein oder andere Lächeln ins Gesicht der vorbeispazierenden Kinder zaubern.

Polizei sorgt für Verkehrssicherheit und Einhaltung der Corona-Verordnungen

Auch weiterhin wird die osthessische Polizei ein Auge auf das Zweiradgeschehen in den verschiedenen Landkreisen haben und auch weiterhin Kontrollen durchführen, um für die größtmögliche Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer sorgen. Dabei wird auch ein Augenmerk auf das Einhalten der Corona-Verordnungen gelegt. Nicht selten treffen sich Motorradfahrerinnen und -fahrer zu einer kurzen Fahrpause an Parkplätzen beliebter Ausflugsziele. Dabei werden die geltenden Abstandregelungen nicht immer beachtet. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang auf solche Treffen zu verzichten und keine Pausen an sogenannten Hotspots einzulegen. Sollte es dennoch zu Verstößen gegen die geltenden Pandemie-Vorgaben kommen, so können Platzverweis und Anzeige folgen.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

