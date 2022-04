Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Diebstahl gesucht

Papenburg (ots)

Zwischen dem 9. April 14.00 Uhr und dem 10. April 11.00 Uhr kam es in Papenburg in der Straße Grader Weg zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zum Neubau des St.-Lukas-Heimes Zugang und entwendeten einen Fernseher. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. In derselben Zeit wurde in der St. Josef Kirche ein "Opferkästchen" (ohne Inhalt) sowie eine große Hostie, welche sich in der Sakristei befand, entwendet. Die Schadenshöhe wird hier auf etwa 100 Euro geschätzt. Ob die Taten im Zusammenhang stehen wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell