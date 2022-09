Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Automaten aufgebrochen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte brachen am Montag (19. September 2022) einen Eier-Verkaufsautomaten in der Heldmannstraße auf. Die Täter, die das Gerät zwischen 12 und 13:15 Uhr aufhebelten, hatten es nicht auf die Eier abgesehen. Sie klauten das Bargeld und entkamen unerkannt. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2; Telefon 05231 6090.

