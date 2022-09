Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in EFH

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/Wehrstedt (hep): Im Zeitraum vom 13.09.2022, 22:00 Uhr bis 14.09.2022, 08:00 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Schlangenstraße zu verschaffen. Durch den geschädigten Eigentümer konnten Hebelspuren an der Hauseingangstür festgestellt werden. Diese wurde dadurch beschädigt. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter Tel.: 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

