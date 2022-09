Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: 2. Verkehrssicherheitswoche in Gronau(Leine) und Elze, die Polizei zieht Bilanz

Hildesheim (ots)

(wol) Das Polizeikommissariat Elze führte in der Zeit vom 05.09.2022 bis 11.09.2022 die zweite Verkehrssicherheitswoche des Jahres durch. Unterstützung erhielten die Beamte des Polizeikommissariats Elze hierbei durch den Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Hildesheim und dem Landkreis Hildesheim. Ziel der Verkehrssicherheitsarbeit ist die Reduzierung von schweren Verkehrsunfällen mit Personenschäden. Des Weiteren stellen überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit, Ablenkung und das Führen von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss berauschender Mittel und Alkohol hierbei unverändert die Hauptunfallursachen dar. Der Schwerpunkt der Verkehrssicherheitswoche lag daher auf der Bekämpfung dieser Hauptunfallursachen. Gerade nach dem Schulstart wurde für einen sicheren Schulweg der "Blitzeranhänger" des Landkreises Hildesheims an der Ladestraße in Gronau aufgestellt und eine Präventionsaktion an der KGS Gronau zum Thema "Sicher mit dem Fahrrad" durchgeführt. Insgesamt wurden während der Verkehrssicherheitswoche im Rahmen von mobilen und stationären Kontrollen 146 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 5 Verkehrsstraftaten festgestellt. Bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten handelt es sich um 115 Geschwindigkeitsverstöße, 18 Verstöße gegen die Gurtpflicht, zwei Handyverstöße und 12 sonstige Ordnungswidrigkeiten (TÜV, Beleuchtung, Überholverbot etc.) Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, da sich während der Kontrolle mehrere Verdachtsmomente dafür ergaben, dass ein 42 jähriger Elzer beim Fahren eines E-Scooters unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer wurde am Donnerstag (08.09.2022) mit 125 km/h (abzüglich Toleranz) bei erlaubten 70 km/h auf der Bundesstraße 3 festgestellt. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und 2 Monate Fahrverbot. Alle fünf Strafverfahren wurden aufgrund von Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Polizei Elze wird auch weiterhin auf verstärkte Verkehrskontrollen setzen, um die Verkehrsteilnehmer bezüglich der Hauptunfallursachen zu sensibilisieren.

