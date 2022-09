Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Nachtragsmeldung zum Hausbrand in Alfeld - Leichnam identifiziert - Brandursachenermittlung abgeschlossen

Hildesheim (ots)

ALFELD - (jpm) Am späten Samstagabend, 10.09.2022, kam es in der Ringstraße in Alfeld zu einem Hausbrand. Das Feuer brach in einer Erdgeschosswohnung aus, in der nach den Löscharbeiten ein menschlicher Leichnam gefunden wurde.

Pressemitteilung vom 11.09.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5318168

Die weiteren Ermittlungen bestätigten den Verdacht, dass es sich bei dem Toten um den 81-jährigen Bewohner handelte. Der Mann konnte identifiziert werden, ohne dass ein DNA-Abgleich oder ein Zahnstatus erforderlich waren.

Ferner konnte der Brandausbruchsort auf ein Zimmer eingegrenzt werden, in dem sich Hinweise auf eine elektrotechnische Ursache als wahrscheinlichsten Grund für den Ausbruch des Feuers ergaben. Hinweise auf andere Brandursachen liegen nicht vor.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell