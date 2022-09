POL-HI: Hausbrand in Alfeld - Ursache bisher unklar

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bli) - Am Sonntag, 11.09.2022, zwischen 01.20 Uhr und 01.50 Uhr, gelangen bislang unbekannte Täter durch Einwerfen des Glaseinsatzes der Eingangstür in einen Kiosk in der Einumer Straße. Nach Durchsuchen der Räumlichkeiten entfernen sich die Täter in Richtung Moltkestraße. Näheres zum Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121 / 939-115 in Verbindung zu ...

mehr