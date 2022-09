POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl in Schule - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt- (CM)Am Samstag den 10.09.2022 gegen 18:30 Uhr befuhr der Fahrzeugführer eines Motorrollers die Voss- Straße in Sarstedt in Fahrtrichtung Innenstadt. Der Fahrzeugführer gab an, dass er durch einen Fahrzeugführer eines bislang nicht bekannten Personenkraftwagens abgedrängt worden wäre. In Folge dieses Fahrmanövers wäre er mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten ...

mehr