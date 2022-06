Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Toaster brennt- ein Leichtverletzter

Lippetal- Oestinghausen (ots)

Am 26.Juni, gegen 9.45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Straße Oistinger Feld gerufen. Dort hatte sich ein Toaster in der Küche entzündet. Ein 73-jähriger Hausbewohner wurde bei dem Brand leicht verletzt. Es entstand in geringer Sachschaden.(jb)

