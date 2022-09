Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Sarstedt- (CM)Am Samstag den 10.09.2022 gegen 18:30 Uhr befuhr der Fahrzeugführer eines Motorrollers die Voss- Straße in Sarstedt in Fahrtrichtung Innenstadt. Der Fahrzeugführer gab an, dass er durch einen Fahrzeugführer eines bislang nicht bekannten Personenkraftwagens abgedrängt worden wäre. In Folge dieses Fahrmanövers wäre er mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Personenkraftwagen kollidiert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher durch die eingesetzten Beamten auf ca. 1500EUR geschätzt wurde. Der Rollerfahrer erlitt in Folge des Sturzes schwere Verletzungen. In Folge dieser wurde er durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Bei dem Rollerfahrer ergaben sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf Alkoholkonsum. Zudem war er nicht im Besitz einer für den Roller erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Polizei Sarstedt sucht Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten PKW geben können, welcher den Rollerfahrer abgedrängt hat. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05066 985 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell