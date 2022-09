Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Gartensteckers aus Glas in Sonnenform

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - In dem Zeitraum vom 09.09.2022, 18.00 Uhr, bis 10.09.2022, 08.15 Uhr, begeben sich bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück in der St.-Godehard-Straße in Hildesheim. Dort wird ein Gartenstecker aus Glas in Sonnenform entwendet. Der Stecker ist etwa 180 cm groß und besteht aus einem Stahlstab mit einer roten Glaskugel, von dem kreisrund sieben "Sonnenstrahlen" aus Glas ausgehen. Das Gebilde hat einen Durchmesser von etwa 100 cm (siehe Foto). Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hildesheim unter der Rufnummer 05121 / 939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell