Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht bei Kaufland - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen)- Am 09.09.2022, gegen 10:30 Uhr, beschädigte der Fahrer eines weißen PKW mit Kastenaufbau beim Ausfahren aus einer Parkbucht auf dem Kaufland-Parkdeck einen links daneben geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten PKW, einem schwarzen Opel Mokka, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Wer den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Alfeld in Verbindung zu setzen. Tel.:05181-91160

