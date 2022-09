POL-HI: Zeugen zum Diebstahl eines Holz-Spielhauses gesucht

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Nach Ladendiebstählen in einem Supermarkt im Römerring am Mittwochnachmittag (07.09.2022) wurden zwei Männer am Donnerstag in beschleunigten Strafverfahren verurteilt. Den Ermittlungen zufolge sollen die 30 und 48 Jahre alten Tatverdächtigen den Markt gegen 13:15 Uhr ...

mehr